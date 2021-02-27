بعد حصولها على إشادة الأمم المتحدة.. برلماني: مبادرة "حياة كريمة" أصبحت عالمية وتسير في الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت عالمية بعد اشادة وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، لافتا إلي ان مبادرة حياة كريمة اصبحت أحد شركاء الوحدة الاممية لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.





وقال " عبد الحميد" فى بيان له اصدره اليوم ان منظمة الامم المتحدة أكدت أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، وتوفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة وتقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا.





وأوضح أن هذا دليل قاطع على أن مبادرة حياة كريمة تسير فى طريقها الصحيح لتحقيق جميع اهدافها الاقتصادية والاجتماعية لتحويل القرى والريف المصرى إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد المصرى وتكفل تحويل القرى والريف المصرى الى خلايا ومجتمعات اقتصادية ناجحة تحقق العيش الكريم والتنمية الشاملة والمستدامة لاهالينا داخل القرى والريف المصرى والبالغ عددهم 58 مليون مواطن مصرى.





كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد منظمة الامم المتحدة بأن مبادرة حياة كريمة مبادرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف الى تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة خاصة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري تطوير خدمات البنية التحتية ورفع جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.



