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مرأة

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 04:45 م
درة
درة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة درة، صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كشفت عن جمالها واناقتها من احدث جلسة تصوير.

وتألقت درة، ببنطال جذاب من الستان باللون الأحمر، مرتدية معه بلوزة ناعمة من الستان باللون الأحمر، ويتميز بتفاصيل مميزة لتبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون البني للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.


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