نفذت مشاهد فيلم أجنبي.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل سائق تاكسي الاسماعيلية

اعترف المتهم في قضية قتل سائق تاكسي والعثور على جثته مطعونا 6 طعنات داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمحافظة الإسماعيلية، بإرتكابه الجريمة، بعد مشاهدة فيلم اجنبي، قتل فيها البطل احد اعدائه، علي حد وصفه، مبيتا النية، مستخدما سكينا بيد خشبية، مرتديا قفازا لعدم ترك بصمات علي السلاح المستخدم، إضافة الي ترك هاتفه المحمول بمنزله، اثناء التنفيذ.





وأمرت نيابة اول الإسماعيلية، بحبس المتهم، 4 ايام، علي ذمة التحقيقات.





وإنتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الواقعة ومثّل المتهم الجريمة وأرشد عن الأدوات المستخدمة في قتل المجني عليه، وهي سكين، تركها داخل سيارة المجني عليه، عقب ارتكابه الواقعة.





واعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما، دفعته إلى استدرج السائق إلى خارج المنزل، في ساعة متأخرة من مساء الخميس قبل الماضي، نشبت بينهما مشاجرة، وانتهت بإصابته بسكين كانت بحوزته، لافتا إلى أنه قتله خشية إفتضاح أمره.





واستمعت نيابة أول الإسماعيلية إلى أقوال المتهم وأقارب المجني عليه، واستدعت شقيقه إبراهيم، لسؤاله حول علاقة المتهم بأخيه.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، قد ألقت القبض علي قاتل سائق التاكسي، بعد أسبوع، من البحث والتحري حول الواقعة وظروف ملابساتها.





وكشفت المصادر، في تصريحات خاصة، أنه تم ذلك بالتحري حول المجني عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه في العمل، وبتتبع هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم المجني عليه قبل وفاته، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.





ونجح ضباط البحث في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية مرتكب الواقعة، وتمكن الضباط من القبض عليه.





وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، غموض الحادث، والذي وقع فجر الخميس قبل الماضي، بمنطقة الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.





وكشفت مصادر أمنية، أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسي المجني عليه في حادث الاسماعيلية والمتهم بقتله دفعته إلى ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.





وكشفت المصادر أن المتهم علي صلة قرابة مع المجني عليه وأن خلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلي منطقة "الإرسال" باعتبارها من المناطق غير المزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة في السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء علي الرأس.





وقالت المصادر إن الجانى فر بين البنايات السكنية ولم يستخدم الطريق الرئيسي إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل والتي ساعدت في تحديد هويته.





وأضافت المصادر، أن الجاني استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة طعن بها المجني عليه 6 طعنات في البطن والظهر والرقبة نقل علي أثرها إلي مستشفى جامعة قناة السويس وتوفي في الحال.





وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية الأسبوع الماضي يفيد وفاة سيد عزيز 27 سنة سائق تاكسي بعد وصوله للمستشفى مصاب بعدة طعنات.





وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية والرائد انور القاضي رئيس مباحث قسم أول توصل الضباط إلي بعض المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة.





وكانت الأهالي قد شيعوا، الأحد الماضي، جثة "سيد"، وسط هتافات وعويل وصراخ، من كنيسة الأنبا بولا ومارينا، وسط مدينة الإسماعيلية، مطالبين بالقصاص وسرعة ضبط الجناة.





وكشفت التحقيقات المبدئية أن الواقعة ليست بغرض السرقة، حيث عثر بحوزة السائق علي هاتفه المحمول وإيراد التاكسي اليومي.