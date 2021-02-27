شاهد .. هدفا مصطفى محمد مع جالاتا سراي اليوم

قاد النجم المصري مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .





في الدقيقة 38 استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.





وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).





وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أجرى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي تبديلًا هجوميًا بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلًا منه راداميل فالكاو.





وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أجرى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي تبديلًا هجوميًا بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلًا منه راداميل فالكاو.

وارتفع رصيد جالاتا سراي في صدارة ترتيب الدوري التركي بـ57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة في هذه الجولة ضد دنيزلي سبور، في المقابل توقف رصيد إيرزوروم سبور بالمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.





ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات .