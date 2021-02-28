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برلمان

نائب بالشيوخ: هيئة قناة السويس نجحت في التعامل مع أزمة كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:01 ص
قناة السويس
قناة السويس
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محمد الشعراوي
أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ بتقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية والتي أفادت بأن مصر عملت على تطوير وتسويق خدمات قناة السويس بشكل أفضل، أملًا في جذب حركة أكثر كثافة للسفن عبرها، بالرغم من حالة الركود في التجارة العالمية بفعل جائحة كورونا، مؤكدا أن هذه الإشادة تؤكد عملية الإصلاح الحقيقية التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة.

وأكد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أهمية السياسات التسويقية المرنة التي قامت مصر ببلورتها، وكان لها دور كبير في النجاح بتقليل التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا وجذب أكبر عدد من السفن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى نجاح هيئة قناة السويس نجحت في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الذي ألحق الضرر بكثير من دول العالم في كافة المجالات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر عملت على تطوير وتسويق خدمات قناة السويس بشكل أفضل، أملًا في جذب حركة أكثر كثافة للسفن عبرها، بالرغم من حالة الركود في التجارة العالمية بفعل جائحة كورونا.

وقالت الوكالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل أيام ببلورة سياسات تسويقية مرنة لجذب حركة أكثر كثافة للسفن عبر قناة السويس، وبالتالي دخل أكبر، لا سيما في إطار المساعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية في مصر، ومنها مشروعات تطوير قناة السويس، حيث تُقام على ضفاف القناة مناطق صناعية عملاقة بتكلفة مليارات الدولارات لاستضافة خدمات ومنشآت صناعية وخدمة محافظات القناة.

وأوضحت الوكالة أن إيرادات قناة السويس اكتسبت أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، بسبب تراجع قطاع السياحة الذي كان الأكثر تضررًا من الأزمة.
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