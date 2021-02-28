برلماني: تعديلات قانون الشهر العقاري بها عوار ولا يرتقي لـ2021

أكد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رد الفعل السريع على تعديل قانون الشهر العقاري جاء بسبب نبض الشارع، موضحًا أن هذا جاء بعد نقل نبض الشارع من قبل التنسيقية، حيث إن هذا التعديل على القانون تم إقراره في شهر 9 الماضي.

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قانون الشهر العقاري صدر عام 1946، وبعد رد الفعل على تعديل القانون أعلنت تنسيقية الشباب أنها ستجري حوار مجتمعي مع المواطنين، مؤكدًا أن التنسيقية وأعضاءها يتقدمون بالعديد من البيانات العاجلة لإرجاء العمل بالقانون، من خلال أن يكون هناك حوار مجتمعي وبين الحكومة والنواب لتقديم قانون يكون في مصلحة المواطن.

وأوضح أن الهدف من القانون هو الحفاظ على المواطنين وحمايتهم، مؤكدًا أن مجلس النواب سيؤدي دوره في حماية المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تمت على القانون به عوار دستوري شديد ولا ترتقي لعام 2021، ولم يكن هناك وقت للحوار المجتمعي بخصوص التعديل.