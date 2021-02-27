ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| إخوان تونس يلوحون بالحرب.. والتحالف العربي يصد هجمة حوثية شرسة ضد السعودية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:50 م
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
Advertisements
صدى البلد
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط السعودية.

لوّح رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، بأن تونس ستنجر إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار السياسي في البلاد.

رفض الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، اليوم السبت، إقالة رئيس أركان الجيش الأرمن يأونيك غاسباريان. وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن سركيسيان رفض التوقيع على الأمر الصادر عن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، الذي طالب برفقة المجلس العسكري بإقالة باشينيان.

أقالت السلطات العسكرية في ميانمار، اليوم السبت، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، بعدما دعا الأمم المتحدة لاتخاذ أي إجراءات للتصدي إلى الانقلاب العسكري الذي جرى في ضد الحكومة الشرعية في البلاد مطلع الشهر الجاري.

علق الكاتب الكويتي البارز أحمد الجارالله على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، معلنا دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا ردت خلاله على ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن التقييم الأولي يشير إلى أن إيران كانت وراء هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الآلاف يتظاهرون في العاصمة اليابانية ضد الانقلاب في ميانمار

رغم اتهامه بمحاولة الانقلاب.. رئيس أرمينيا يرفض إقالة مسؤول رفيع في الجيش

ميانمار تُقيل سفيرها في الأمم المتحدة بعد مطالبته بالتصدي للانقلاب العسكري

الجارالله: جهود خصوم الانفتاح الاجتماعي السعودي لن تؤثر على العلاقة مع واشنطن

باكستان تؤيد موقف السعودية من التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

ترشيحاتنا

حتى لو خرق البروتوكول.. الأمير تشارلز يرغب في مقابلة بايدن على وجه السرعة.. تفاصيل

محلل رياضي تونسي يحسم الجدل حول حضور جماهير مباراة الزمالك والترجي

بعد استهداف الحوثيين السعودية بصاروخ و6 طائرات مفخخة.. أول تعليق من اليمن

العراق.. توجيه عاجل لقوات الجيش والشرطة استجابة لمطالب المتظاهرين في ذي قار

أول ظهور لـ ترامب بعد الانتخابات.. هل سيترشح في 2024 أم لا يزال يحكم أمريكا؟

أصغر مروضة زواحف في مصر: التماسيح رجالتي.. والعقارب السامة متعتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات