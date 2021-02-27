نشرة أخبار العالم| إخوان تونس يلوحون بالحرب.. والتحالف العربي يصد هجمة حوثية شرسة ضد السعودية

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط السعودية.





لوّح رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، بأن تونس ستنجر إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار السياسي في البلاد.





رفض الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، اليوم السبت، إقالة رئيس أركان الجيش الأرمن يأونيك غاسباريان. وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن سركيسيان رفض التوقيع على الأمر الصادر عن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، الذي طالب برفقة المجلس العسكري بإقالة باشينيان.





أقالت السلطات العسكرية في ميانمار، اليوم السبت، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، بعدما دعا الأمم المتحدة لاتخاذ أي إجراءات للتصدي إلى الانقلاب العسكري الذي جرى في ضد الحكومة الشرعية في البلاد مطلع الشهر الجاري.





علق الكاتب الكويتي البارز أحمد الجارالله على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، معلنا دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا ردت خلاله على ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن التقييم الأولي يشير إلى أن إيران كانت وراء هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".