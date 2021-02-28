حادث المنزل المنهار بـ أسيوط .. إنقاذ 10 أشخاص من أسفل الأنقاض وانتشال 3 جثث

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود إنقاذ وانتشال سكان المنزل المنهار بقرية أولاد بدر بالفتح، والذي أسفر عن إنقاذ 10 أشخاص من أسفل الأنقاض واستخراج 3 جثث لربة منزل وطفلين.





وأشار محافظ أسيوط فى بيان الى انه تابع بصفة متواصلة من موقع الحادث جهود استخراج الأشخاص من اسفل الانقاض ومتابعة رفع الانقاض واستخراج باقى سكان المنزل واسعاف المصابين.





كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر مبنى بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبد اللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الأشخاص اسفل الانقاض .





وعقب الإبلاغ عن الحادث أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض.





وتم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و4 لودر و2 حفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ، وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اول بأول وتنسيق الجهود لإنقاذ باقى سكان المنزل.





واشارت المعلومات النهائية للحادث الى ارتفاع حصيلة ما تم انقاذه من المواطنين الى 10 اشخاص من سكان المنزل من اسفل الانقاض تم تحويل 6 مصابين منهم الى مستشفى اسيوط العام و4 حالات تم اسعافهم بموقع الحادث و3 وفيات، ومن المصابين ممدوح عبد اللاه شاكر 40 سنة و اروى ممدوح عبد اللاه ٦ سنوات وجنا ممدوح عبد اللاه سبع سنوات و زهرة ممدوح عبد اللاه ٨ سنوات و مريم ممدوح عبد اللاه عامان و حنان عبد النعيم عبد القادر 28 سنة وتم نقلهم لمستشفى اسيوط العام و فريال سنوسى شحاته 33 سنة تم عمل الاسعافات بمكان الانهيار واستخراج جثة لسيدة تدعى " فامة عدنان 30 سنة " وجثتين لطفلين وتم نقل المتوفيين الى مشرحة مستشفى اسيوط العام واتخاذ باقى الاجراءات القانونية .





وأصدر تعليماته الى وكيل وزارة الاسكان ورئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين .







