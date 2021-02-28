أمريكا تمنح تصريح الطوارئ لـ لقاح جونسون

وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" أحادي الجرعة من إنتاج شركة "جونسون اند جونسون" للاستخدام في حالات الطوارئ، وبدأت في طرح ملايين الجرعات من لقاح ثالث فعال يمكن أن يصل إلى الأمريكيين بحلول الأسبوع المقبل.





وبحسب "نيويورك تايمز"، جاء الإعلان في لحظة حرجة، حيث يبدو أن الانخفاض الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد توقف، وهناك ملايين الأمريكيين على قوائم انتظار للحصول على جرعات.





وتعهدت شركة "جونسون اند جونسون" بتزويد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة بنهاية يونيو، عند الجمع بين 600 مليون جرعة من اللقاحين اللذين صنعتهما شركة فايز بينتويك ومودرنا المقرر وصولهما بحلول نهاية شهر يوليو، سيكون هناك عدد أكثر من كاف من الجرعات لتغطية احتياجات الأمريكيين.





لكن مسؤولي الصحة الفيدراليين والولائيين قلقون من أنه حتى مع وجود بيانات قوية تدعمها ، قد يرى بعض الأشخاص أن جرعة شركة جونسون اند جونسون هي خيار رديء.





معدل فعالية لقاح فايزر البالغ 72% في التجارب السريرية بالولايات المتحدة، وهو أقل من معدل 95% الموجود في دراسات اختبار لقاحات مودرنا وفايزر. أظهر لقاح جونسون اند جونسون فعالية بنسبة 85% ضد الإصابات الحادة من فيروس كورونا، وفاعلية بنسبة 100% ضد حدوث حالات وفاة.