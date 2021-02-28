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أصغر مروضة زواحف في مصر: التماسيح رجالتي.. والعقارب السامة متعتي

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:10 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" عن تربية الزواحف السامة مثل الثعابين والعقارب، بالإضافة إلى التماسيح، خلال استضافته لاصغر مربية في مصر تدعى توتا. 

قالت توتا ، أصغر مروضة تماسيح في مصر ، والتي تبلغ من العمر ١٧ عامًا ، إنها بدأت في تربية التماسيح عندما أحضر لها والدها تمساح صغير ، وكانت تخاف منهم ، ولكن مع مرور الوقت ، أصبحت هي من تقوم بتربيهم وإطعامهم .

وأضافت توتا: "التماسيح رجالتي.. بيتغذوا على الكبدة ، والسمك الصغير، وبيعيشوا معايا في الشقة.. التماسيح مش خطر للي يعرف يتعايش معاهم". 

واضافت رماچ ، اصغر مروضة ثعابين في مصر، ١٤ عامًا، أنها بدأت هواية تربية الثعابين منذ ٤ أعوام، وكانت تشتري إكسسوارات للكلاب ، فلفت نظرها الثعابين، وبدأت تجربة تربيتهم .

وأضافت رماچ: "اول واحد جيبته عض والدتي، ومنذ هذا الوقت والدتي لا تحبهم ولا تحب تربيتهم"، مضيفة أنها بدأت هي في تربيتهم وأن أول ثعبان تقوم بتربيته نفق سريعًا بسبب عدم معرفتها لطريقة تربية الثعابين.

وأكملت اصغر مروضة ثعابين في مصر، أنها بدأت تتعلم طريقة تربية الثعابين من خلال الاشتراك في جروبات، وأخذ الخبرات ممن يقوم بتربيتهم ، مضيفة أنها توفر لهم الحياة الطبيعية للثعابين .

وتابعت رماچ، أنها أيضًا تقوم بتربية العديد من الحيوانات الغريبة ، مثل : العناكيب ، وحلزونات ، وعلجوم "نوع من أنواع الضفادع "  ، وسحالي دفانة، وتربي أيضًا العقارب " ام ٤٤ " السامة ، وعقرب المقابر " ابو جنزير " وهو سام أيضًا.

وعن تربيتها للعقارب السامة، قالت: "انا مش غاوية، بس هو حب وفيه متعة في تربيتهم " .
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