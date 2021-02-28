من عام 79 قبل الميلاد.. اكتشاف عربة أثرية رومانية بكامل هيئتها| فيديو





تم العثور على عربة احتفالية في فيلا بالقرب من جدران بومبي القديمة، والتي دفنت في ثوران بركاني عام 79 م.





اكتشف العلماء العربة ذات الأربع عجلات محفوظة بشكل شبه كاملتحت الأنقاض، وهي مصنوعة من الحديد والبرونز والقصدير، بالقرب من إسطبلات فيلا قديمة في Civita Giuliana، على بعد حوالي 765 ياردة (700 متر) شمال جدران بومبي القديمة.





يقول «ماسيمو أوسانا» الرئيس المنتهية ولايته لموقع بومبي الأثري إن العربة كانت الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها في المنطقة.





والتي أسفرت حتى الآن عن مركبات وظيفية تستخدم للنقل والعمل، ولكن ليس للاحتفالات.

اكتشف علماء الآثار عربة رومانية بالقرب من مدينة بومبي الإيطالية المدفونة تحت البركان في اكتشاف يقول الخبراء إنه "لا مثيل له".