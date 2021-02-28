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مرأة

أسود x أسود .. سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سمية الخشاب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة ونسقت معها بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت سمية الخشاب حذاء ذو كعب عالي باللون الفضي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها،ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

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