أسود x أسود .. سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة





وظهرت سمية الخشاب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة ونسقت معها بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت سمية الخشاب حذاء ذو كعب عالي باللون الفضي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها،ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



