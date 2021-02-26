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مرأة

هوت شورت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على إنستجرام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:10 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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آية التيجي
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة لافته وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لإطلالتها.

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وتألقت سمية الخشاب، بهوت شورت باللون الأسود من الجلد اللامع، وعليه توب باللون الاسود وبأكمام طويلة، واختارت عليها بوت طويلا باللون الأسود من الشمواه، وهو ما ابرز رقة واناقة إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ولونت الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت سمية الخشاب شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابيه تكشف جمالها.

فيما اختارت سمية الخشاب بعض اللمسات الناعمة من الأكسسوارات، فقامت بإختيار قلادة بسيطة وناعمة باللون الذهبي حول عنقها، وهو ما أضاف لمسة رقيقة على إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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