هوت شورت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على إنستجرام

شاركت الفنانة

بر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة لافته وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لإطلالتها.



