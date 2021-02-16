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فن

الفالانتاين لسه مخلصش .. سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جذابة .. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلقت سمية الخشاب قائلة " الفالانتاين لسه مخلصش  ".


وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.


وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

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