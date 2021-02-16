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فن

شاهد.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها، بصورة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب، بإطلالة جذابة من أحدث ظهور لها ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

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