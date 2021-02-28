ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل طرحها بالأسواق .. ضبط 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:22 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
أنغام الجنايني
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالإقليم، من ضبط 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين من ضبط 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين في الأسواق.


جاء ذلك خلال حملة تموينية دشنتها الإدارة بالتعاون مع مديرية الأمن، حرصًا منهم على أمن وسلامة أهالي وأبناء سوهاج الكِرام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط ١٢٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

ضبط 250 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

النرجيلة ولحمة الرأس والأحشاء.. ضبط 220 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

ضبط 130 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

ضبط 125 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

19 طنا منها مجهولة المصدر.. ضبط مدير مخزن مكرونة دون ترخيص بسوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

الأطباء نصابين .. سلخانة تعذيب داخل مركز إدمان .. خاص

تركي آل الشيخ لـ ولي العهد السعودي: كلنا فداك

نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات