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توك شو

احذر من سمكة الموت..هكذا يتحايل الصيادون لبيعها

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
سمكة الارنب
سمكة الارنب
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة منال صبرة، أستاذ البيولوجية البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الصيادين لديهم حرفية كبيرة في تنظيف سمكة الأرنب التي تعد واحدة من الأسماك السامة، ويقطعها بطريقة "فيليه" وتوزع في بعض الأماكن من المطاعم والفنادق، ولكن هذا التحايل خطر "ومش مظبوط" لأن أحيانا يكون سم السمكة متخللا في لحمها.

وتابعت منال صبرة، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري"، أن هذا التحايل من قبل الصيادين لتنظيف سمكة الأرنب وبيعها، يسبب أضرارا كبيرة، وإذا أكل منها الفرد يشعر بتنميل وحالات من التشنجات بسبب السم، منوهة أن السمية تتركز في أجزاء مختلفة للسمكة منها الكبد والأمعاء والمناسل والجلد والرأس.

وأوضحت أن هناك بعض الصيادين يأكلون تلك السمكة أثناء رحلتهم للصيد، مشيرة إلى أن هناك بعض الشهور في السنة التي تتزامن معها وقت التكاثر للسمكة وتزيد كمية السم فيها بشكل كبير جدا وخاصة "البطروخ"، ولذلك يتسرب إلى اللحم، وتكون تلك الفترة من شهر إبريل إلي أول شهور الصيف، ويكون لحمها في تلك الفترة مائلا للون الأخضر.
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