احذر الآثار الجانبية.. 3 أدوية لعلاج تساقط الشعر

تتوفر علاجات فعالة لبعض أنواع تساقط الشعر ، قد تكون على الأقل قادرة إبطائه في بعض الحالات، وقد ينمو الشعر مجددًا دون علاج في غضون عام.. تشمل علاجات تساقط الشعر بعض الأدوية وفقا لما نشره موقع mayoclinic.





إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن مرض أساسي ، فسيكون علاج هذا المرض ضروريًا، إذا تسبب دواء معين في تساقط الشعر ، فقد ينصحك طبيبك بالتوقف عن استخدامه لبضعة أشهر.





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تتوفر الأدوية لعلاج الصلع النمطي (الوراثي)، تشمل الخيارات الأكثر شيوعًا ما يلي:





-مينوكسيديل (روجين): يُصرف دون وصفة طبية ويتوافر في أشكال سائلة ورغوة وشامبو ليكون أكثر فعالية ، ضع المنتج على فروة الرأس مرة واحدة يوميًا للنساء ومرتين يوميًا للرجال، يفضل الكثير من الأشخاص استخدام الرغوة عندما يكون الشعر مبللًا.





تساعد المنتجات التي تحتوي على المينوكسيديل العديد من الأشخاص على إعادة نمو شعرهم أو إبطاء معدل تساقط الشعر أو كليهما، سوف يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل من العلاج لمنع المزيد من تساقط الشعر والبدء في إعادة نموه، وقد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى لمعرفة ما إذا كان العلاج مناسبًا لك، إذا كان ذلك مفيدًا فستحتاج إلى الاستمرار في استخدام الدواء إلى أجل غير مسمى للاحتفاظ بالفوائد.





تشمل الآثار الجانبية المحتملة تهيج فروة الرأس ونمو الشعر غير المرغوب فيه على الجلد المجاور للوجه واليدين.





-فيناسترايد (بروبيكيا): دواء موصوف للرجال، تتناوله يوميا كحبوب، ويعاني العديد من الرجال الذين يتناولون الفيناسترايد من تباطؤ في تساقط الشعر، وقد يظهر لدى البعض نموًا جديدًا للشعر، ويستغرق الأمر بضعة أشهر، وقد لا يعمل فيناسترايد بشكل جيد للرجال فوق سن الستين.





تشمل الآثار الجانبية النادرة للفيناسترايد انخفاض الدافع الجنسي والوظيفة الجنسية وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا،تحتاج النساء الحوامل أو اللاتي قد يحملن إلى تجنب لمس الأقراص المكسورة .





أدوية أخرى. تشمل الخيارات الفموية الأخرى سبيرونولاكتون (كاروسبير ، ألداكتون) ودوتاستيريد عن طريق الفم (أفودارت).