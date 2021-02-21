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مرأة

بدون أدوية .. أسرع 4 حيل لعلاج تساقط وتلف الشعر

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يأتي الشعر الصحي من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، فلن يمنحك الشامبو والبلسم وحده شعرًا صحيًا إليك أفضل 6 أطعمة لصحة الشعر 

سمك السلمون

يحتوى سمك السالمون على ما يكفي من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية فهو مصدر كبير للبروتين ومليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة فروة الرأس.
يمكن أن يؤدي نقص أوميجا 3 إلى جفاف فروة الرأس وشعر باهت.

يمكن للنباتيين أو النباتيين الحصول على دهون أوميجا 3 النباتية من ملعقة إلى اثنتين من بذور الكتان المطحونة.

الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن

تعد الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مصدرًا ممتازًا لفيتامينات A و C وهي مصادر ممتازة لفيتامينات A و C اللازمة لإنتاج مادة دهنية تسمى الزهم.

تفرز بصيلات الشعر الزهم ويمكن أن يعمل كمرطب طبيعي للشعر.

الفاصوليا

مصدر كبير للبروتين والحديد والزنك والبيوتين وتعتبر البقوليات مثل الفول والعدس مصادر كبيرة للبروتين والحديد والزنك والبيوتين.

ويمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى هشاشة الشعر فتعد البقوليات غذاء صحي للبشرة والشعر ويجب أن يشمل النظام الغذائي للشعر الصحي بعض المكسرات.

المكسرات

للحصول على شعر صحي يجب تناول المزيد من المكسرات. يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر.

تعد المكسرات مصدر كبير للزنك، وأبرز تلك المكسرات  الجوز والكاجو واللوز.
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