للرجال .. 5 علاجات منزلية لعلاج تساقط الشعر

يعاني الكثير من الرجال من مشكلة تساقط الشعر ، فيعتبر الصلع الذكوري النمطي هو سمة موروثة يصيب أكثر من نصف الرجال فوق سن الخمسين، لذا كشف موقع healthline، عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في منع تساقط الشعر للرجال، كان أهمها:





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-الزيوت

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن زيت النعناع يمكن أن يساعد في نمو الشعر، يستخدم زيت إكليل الجبل تقليديا لزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن مستخلص أوراق إكليل الجبل يحسن نمو الشعر لدى الفئران.





يوصى أيضًا بزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون على نطاق واسع.





-البيوتين

البيوتين هو فيتامين موجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل:المكسرات، البطاطا الحلوة، بيض، بصل، الشوفان، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول مكملات البيوتين عن طريق الفم قد يبطئ من تساقط الشعر .





-عصير البصل

أظهرت دراسة قديمة أن استخدام عصير البصل كعلاج موضعي أدى إلى إعادة نمو أكبر بشكل ملحوظ من مجرد ماء الصنبور في الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة البقعي.





-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر علاج عشبي آخر لتساقط الشعر، أظهرت دراسة قديمة أجريت على الفئران على مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر أنها علاج طبيعي لتساقط الشعر .





- الكركديه

أظهرت إحدى الدراسات القديمة التي أجريت على الفئران آثارًا إيجابية على بصيلات الشعر ، لذا يوصي بأستخدامع لعلاج مشكلة تساقط الشعر عند الرجال.



