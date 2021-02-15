تساقط الشعر.. علامات تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا دون علمك









1. نزلات البرد

في هذا الوقت من العام تقريبًا ، يصاب الكثير من الناس بالزكام. ومع ذلك ، فإن نزلات البرد التي أصبت بها في ذلك اليوم ربما لم تكن بريئة على الإطلاق. قد يكون من أعراض فيروس كورونا . إذا كنت مصابًا بنزلة برد فقط ولم يكن لديك أي أعراض أخرى غير عادية ، فيقول الخبراء أن هناك فرصة جيدة لأنك عانيت فقط من نزلات البرد. هل كان البرد مصحوبًا بواحد (أو أكثر) من الأعراض التالية؟ إذن ربما تكون مصابًا بفيروس كورونا





حمى وقشعريرة

سعال

صعوبة التنفس / ضيق التنفس

إعياء

ألم عضلي

صداع الراس

فقدان حاسة الشم والتذوق

إلتهاب الحلق

سيلان الأنف

استفراغ و غثيان

إسهال

2. فقدان حاسة الشم والتذوق

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق أحد المؤشرات الرئيسية لفيروس كورونا. لا تظهر الأعراض في كل مريض ويمكن أن تحدث أيضًا مع نزلات البرد. إذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق لفترة طويلة من الوقت ، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بـ COVID-19.





3. تساقط الشعر

تم إجراء القليل من الأبحاث حول العلاقة بين تساقط الشعر وفيروس كورونا. ومع ذلك ، هناك العديد من الحالات في أمريكا حيث يعاني المريض فجأة من تساقط الشعر أثناء الشفاء. وفقًا للطبيب ، من المهم إدراك أن تساقط الشعر ليس أبدًا العرض الوحيد لـ COVID-19. ألا تعاني من أي أعراض أخرى؟ ومن ثم يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة للتوتر.



