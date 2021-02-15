تساقط الشعر.. علامات تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا دون علمك

من الصعب في هذه الأيام تحديد ما الذي تعاني منه بالضبط عندما لا تكون على ما يرام. هل هي نزلة برد غير ضارة أم أنفلونزا أم فيروس كورونا؟ يصاب بعض الأشخاص بمرض شديد عندما يصابون بـ COVID-19 ، بينما لا يدرك البعض الآخر أنهم (مصابون) بالفيروس. هل تتساءل ما إذا كنت قد أصبت بفيروس كورونا دون أن تعلم؟ قد تشير هذه العلامات الست إلى أنك فعلت ذلك.
1. نزلات البرد
في هذا الوقت من العام تقريبًا ، يصاب الكثير من الناس بالزكام. ومع ذلك ، فإن نزلات البرد التي أصبت بها في ذلك اليوم ربما لم تكن بريئة على الإطلاق. قد يكون من أعراض فيروس كورونا. إذا كنت مصابًا بنزلة برد فقط ولم يكن لديك أي أعراض أخرى غير عادية ، فيقول الخبراء أن هناك فرصة جيدة لأنك عانيت فقط من نزلات البرد. هل كان البرد مصحوبًا بواحد (أو أكثر) من الأعراض التالية؟ إذن ربما تكون مصابًا بفيروس كورونا:
حمى وقشعريرة
سعال
صعوبة التنفس / ضيق التنفس
إعياء
ألم عضلي
صداع الراس
فقدان حاسة الشم والتذوق
إلتهاب الحلق
سيلان الأنف
استفراغ و غثيان
إسهال
2. فقدان حاسة الشم والتذوق
يعد فقدان حاسة الشم والتذوق أحد المؤشرات الرئيسية لفيروس كورونا. لا تظهر الأعراض في كل مريض ويمكن أن تحدث أيضًا مع نزلات البرد. إذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق لفترة طويلة من الوقت ، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بـ COVID-19.
3. تساقط الشعر
تم إجراء القليل من الأبحاث حول العلاقة بين تساقط الشعر وفيروس كورونا. ومع ذلك ، هناك العديد من الحالات في أمريكا حيث يعاني المريض فجأة من تساقط الشعر أثناء الشفاء. وفقًا للطبيب ، من المهم إدراك أن تساقط الشعر ليس أبدًا العرض الوحيد لـ COVID-19. ألا تعاني من أي أعراض أخرى؟ ومن ثم يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة للتوتر.
صحةقد تشير هذه العلامات الستة إلى أنك قد تكون مصابًا بفيروس كورونا دون معرفة ذلك
4. ضيق في التنفس
يعد ضيق التنفس أحد أكثر أعراض الفيروس شهرة. يعاني الكثير من المصابين بالكورونا من ضيق في التنفس لعدة أشهر. لم يتم تحديد المدة التي يمكن أن تعاني فيها بالضبط من هذه الأعراض بعد وربما يكون لها علاقة بالتهاب طويل الأمد في الرئتين. ومع ذلك ، فإن ما هو واضح هو أنه أحد أكثر الأعراض التي يعاني منها المرضى.
صحةقد تشير هذه العلامات الستة إلى أنك قد تكون مصابًا بفيروس كورونا دون معرفة ذلك
4. ضيق في التنفس
يعد ضيق التنفس أحد أكثر أعراض الفيروس شهرة. يعاني الكثير من المصابين بالكورونا من ضيق في التنفس لعدة أشهر. لم يتم تحديد المدة التي يمكن أن تعاني فيها بالضبط من هذه الأعراض بعد وربما يكون لها علاقة بالتهاب طويل الأمد في الرئتين. ومع ذلك ، فإن ما هو واضح هو أنه أحد أكثر الأعراض التي يعاني منها المرضى.
5. السعال المستمر
السعال المستمر هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة لـ COVID-19. غالبًا ما يتعلق الأمر بسعال جاف ، مما يعني أنه لا يكاد يكون هناك أي مخاط. وجدت دراسة أمريكية أن 43 في المائة من الأشخاص المصابين بالفيروس يستمرون في الإصابة بسعال جاف لمدة 14 إلى 21 يومًا بعد التشخيص.
6. التعب
وجدت دراسة أجرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن 53 بالمائة من مرضى COVID-19 يعانون أحيانًا من التعب الشديد لمدة تصل إلى 60 يومًا بعد التشخيص. إذا لاحظت أنك كنت متعبًا جدًا لفترة من الوقت ولديك أعراض أخرى ، فربما تكون مصابًا بالفعل بالفيروس.