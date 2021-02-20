شعرك بيقع .. 7 طرق منزلية تمنع تساقطه

تعانى الكثير من السيدات من تساقط الشعر مما يجعلهن اقلا جمالا ويفقدن الثقة فى انفسهن ويصبن بحالة نفسية سيئة شديدة خاصة عندما يرغبن في عمل تسريحات الشعر الجميلة التى لاتناسب الشعر الخفيف.





قدم لكم موقع " stylecraze" ابرز 7 طرق منزلية تمنع تساقط الشعر وتساعد على انباته

1. الفيتامينات

ترتبط أوجه القصور في الفيتامينات H و D و E بتساقط الشعر قد تساعد استعادة أوجه القصور هذه عن طريق مكملات هذه الفيتامينات في استعادة نمو الشعر، ومع ذلك تذكر أن الإفراط في تناول مكملات هذه الفيتامينات ، وكذلك فيتامين أ ، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية شديدة مثل الثعلبة.

2. زيت جوز الهند

يمكن أن يتغلغل زيت جوز الهند بعمق في خصلات شعرك ويمنع فقدان البروتين. يساعد هذا في تقليل تلف الشعر وتقصفه غالبًا بسبب الصدمات الجسدية مثل التصميم واستخدام المنتجات القاسية .

المكونات

1-2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

الخطوات

1. دلكي زيت جوز الهند البكر بلطف على فروة رأسك وشعرك.

2. اتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بمنظف معتدل.

3. تابع مع مكيف.

كم مرة يجب أن تفعل هذا

يمكنك القيام بذلك مرتين على الأقل في الأسبوع.





الاملا

تمتلك نشاطًا يعزز نمو الشعر، و تأثير تكاثري على الخلايا الحليمية الجلدية في بصيلات الشعر .

المكونات:

عصير أملا طازج "حسب الحاجة"

طريقة الاستخدام

1. ضع عصير املا الطازج على فروة رأسك، و اتركه لمدة 30 دقيقة.

2. اشطفه باستخدام منظف لطيف ،تابع مع مكيف.





يمكنك القيام بذلك 1-2 مرات في الأسبوع.

4. الزبادي

الزبادي مصدر غني للبروبيوتيك ، والتي من المعروف أنها تؤدي إلى درجة الحموضة الحمضية. يمكن أن تغير درجة الحموضة الحمضية بشرة شعرك ، مما يمنحك بدة أكثر لمعانًا ويمنع الضرر الذي قد يؤدي إلى تكسر الشعر وتساقطه





المكونات

علبة زبادي غنية بالبروبيوتيك

طريقة الاستخدام

استهلك وعاء من اللبن الزبادي بروبيوتيك كطعام عادى.

يمكنك تناول هذا مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

5الحلبة

تمتلك الحلبة خصائص تعزز نمو الشعر، فلا تقتصر على منع تساقط الشعر بشكل كبير ولكنه يحفز نمو الشعر الجديد.

المكونات

• نصف كوب من بذور الحلبة

• ماء

ما عليك القيام به

1. نقع نصف كوب من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

2. قم بطحن المعجون المنقوع وضعه كقناع للشعر.

3. اتركيه لمدة 30-60 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

6. عصير البصل

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية ، فإن التطبيق الموضعي لعصير البصل الخام على فروة الرأس يمكن أن يساعد في إعادة نمو الشعر ، خاصة في حالات الثعلبة البقعية

سوف تحتاج

½ بصل

ما عليك القيام به

1. يُمزج البصل ويُصفّى المزيج للحصول على العصير.

2. ضع العصير على فروة رأسك واتركه لمدة 30-60 دقيقة.

3. اشطفيه بالماء.

قم بذلك 1 من -2 مرات في الأسبوع.

8. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تسمى epigallocatechin-3-gallate (EGCG). يحفز EGCG نمو الخلايا الحليمية الجلدية لفروة الرأس ويمكن أن يساعد في الوقاية وكذلك العلاج من الصلع الوراثي

سوف تحتاج

• كيس شاي أخضر

•كوب ماء ساخن

طريقة الاستخدام

ضع كيس شاي أخضر في كوب من الماء الساخن.

يترك لمدة 5-10 دقائق ويصفى.

دع المحلول يبرد قليلًا اشربيه

يمكنك شرب هذا من 1-2 مرات يوميًا.



