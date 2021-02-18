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توك شو

خروع وجوز الهند والسمسم.. وصفة سحرية لحل مشاكل الشعر في 5 دقائق

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:23 ص
شعر
شعر
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عادل نصار
قدمت مصففة الشعر زينت الليثي، أحدث طرق الحفاظ على الشعر والتي يمكن إتباعها بشكل أسبوعي، مؤكدة أنه يجب الاهتمام بفروه الشعر قدر الإمكان.  

وأضافت زينب، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يفضل عمل "سشوار" للشعر بشكل متكرر في الأسبوع ويكفي أن يكون مره كل أسبوع، متابعا أنه غسيل الشعر يكون مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

وقدمت المصففة، مسك فعال لترطيب الشعر، قائلة :"يمكن استخدام زيت الخروع وجوز الهند والسمسم ونقوم بخلطهم، وبعد ذلك نضعهم على فروه الشعر من خلال فرشة صبغة.

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