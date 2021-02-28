بمشاركة النني.. آرسنال يثأر من ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم ليستر سيتي بهدف مبكر عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.





ونجح آرسنال في إدراك التعادل عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة 39، قبل أن يضع لاكازيت الجانرز في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





وفي الشوط الثاني ، تمكن نيكولاي بيبي من إضافة الهدف الثالث لـ آرسنال في الدقيقة 52.





كان آرسنال خسر مباراة الدور الأول أمام ليستر سيتي بهدف دون رد.





بدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: لينو





خط الدفاع: تيرني - ماري - ديفيد لويز - سيدريك.





خط الوسط: تشاكا - محمد النني - روي.





خط الهجوم: ويليان - نيكولاس بيبي - لاكازيت.





بينما بدأ ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل الأتي:





حراسة المرمى: شمايكل





خط الدفاع: توماس - إيفانز - سونيكر - كاستاني.





خط الوسط: تيليمانس - ريكاردو - نديدي.



