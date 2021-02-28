سجل محمد صلاح مع ليفربول أمام شيفيلد قبل مباراة اليوم





ويسعى محمد صلاح لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم والذي غاب عن الريدز منذ 5 جولات، وقد تكون مهمتهم سهلة اليوم أمام الفريق الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





ونستعرض في ذلك التقرير، سجل محمد صلاح مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد.





واجه محمد صلاح مع ليفربول فريق شيفيلد يونايتد في 3 مباريات من قبل، منذ صعود ذلك الأخير للبريميرليج، وسجل هدفًا وحيدًا.





- مباراة الدور الأول للموسم الماضي، انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، ولم يسجل صلاح.





- مباراة الدور الثاني للموسم الماضي، انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل، وسجل "مو" الهدف الأول.





- مباراة الدور الأول للموسم الحالي، انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وسجل محمد صلاح هدفًا ولكن تم إلغائه.

يواجه ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، في تمام التاسعة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.