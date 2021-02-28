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فن

ستظل في قلوبنا.. منة فضالي تنعي الفنان يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:02 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد بدران

نعت الفنانة منة فضالي الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت "منة"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون في ذمة الله العملاق نجم الدراما والسينما العظيم الاستاذ يوسف شعبان ستظل في قلوبنا دائما 🙏🏼"

وكان قد أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بـ فيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدّم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

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