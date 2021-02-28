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أستاذ طب وقائي يكشف نتائج الاهتمام بالمنظومة الصحية فى مصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:13 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شريف حته استاذ الطب الوقائى، أن الدولة تشهد اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية، مما أدى إلى تحسن الصحة العامة للمواطنين.

أوضح حتة  خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، نتائج الاهتمام بالمنظومة الصحية جعلها تسير بأولويات،معقبا:" بمعنى معالجة الأكثر احتياجا وما شابه بالتوالى".

وأضاف أستاذ الطب الوقائى:، القائمون على المنظومة الصحية أصبحت لديهم خبرة أكثر فى التعامل مع الحوائج الصحية مثل فيروس كورونا.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل التبرع بالبلازما، مع منح المتبرع عوض عن ذلك مثل تكاليف الانتقال وغيرها.

وأوضحت  أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر ، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

وأكدت أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.

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