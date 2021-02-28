البيت الفنى للمسرح ينعى الفنان يوسف شعبان

ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير النجم يوسف شعبان ، و الذي وافته المنية منذ قليل ، بعد حياة حافلة بالاعمال الفنية التي لا تنسى.





يوسف شعبان تنوعت أعماله ما بين السينما و المسرح و التلفزيون على مدار ما يفوق ال ٥٠ عاما ، فمن أعماله السينمائية " في بيتنا رجل " ، " معبودة الجماهير " ، " كشف المستور " ، قضية سميحة بدران " ، "مراتي مدير عام "و غيرها من الاعمال ، و تألق في الأعمال التليفزيونية في عدد من الاعمال الخالدة منها أوراق مصرية ، الضوء الشارد ، المال و البنون ، ليالي الحلمية و غيرها.





أما في المسرح فقد قدم عدد كبير من الأعمال منها رجل في القلعة ، دماء على ستار الكعبة ، مطار الحب ، و كانت آخر أعماله على خشبة المسرح عرض " باب الفتوح " عام ٢٠١٤، من إخراج المخرج الراحل فهمي الخولي و إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح ، أسكنه الله فسيح جناته و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.



