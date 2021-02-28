أمين الفتوى: "التغافل" حكمة ويساعد في نجاح الحياة الزوجية

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التغافل عن المشاكل وعدم التدقيق في صغائر الأمور من أسباب نجاح الحياة الزوجية





وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على " ام بي سي مصر": "فوت وخلي ردود الأفعال مناسبة بدون خنق وضيق على شريك حياتك".





سبب كثرة المشاكل بين الزوجين، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».





وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سبب كثيرة المشاكل بين الزوجين غياب الحب والحب عطاء، فإذا وجد الحب بينهما تفادوا كثير من المشاكل.





أمين الفتوى: المشاكل المادية ليست سببا لفشل الزواج.





في سياق متصل، أفاد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشه والتفكير في الانفصال.





وأضاف « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية« mbc مصر» أن كثير من الناس يعاني من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق.



