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محافظات

بدء تسجيل المواطنين الراغبين بتلقي لقاح كورونا في الدقهلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:10 م
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  فى تصريحات له مساء اليوم الاحد عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا لللتسجيل لحجز اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg بتعليمات  وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.

واشار  وكيل الوزارة  إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وأوضح وكيل الوزارة  أنه تم تخصيص مكتب بالمستشفيات  لمساعدة كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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