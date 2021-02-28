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اقتصاد

رئيس حماية المنافسة يناقش التعاون مع وفد من جامعة الدولة العربية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقبل الدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدًا من جامعة الدول العربية برئاسة الوزير المفوض الدكتور بهجت أبو النصر – مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

‎جاء اللقاء لمناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين أجهزة المنافسة بالدول العربية، وأكد الدكتور محمود ممتاز حرص الجهاز على تبادل المعلومات والخبرات مع كافة الدول الأعضاء، وعرض التجربة المصرية في مجال المنافسة ومشاركة الخبرات المكتسبة للعاملين بالجهاز مع أعضاء أجهزة المنافسة النظيرة.


‎واستعرض الدكتور محمود ممتاز طبيعة عمل الجهاز ودوره في إنفاذ القانون، وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية، والتوعية من خلال نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، مقترحًا إنشاء منصة عمل موحدة تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة العربية لنشر وإتاحة المواد الخاصة بسياسات المنافسة، وتبادل ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية أنجزت الكثير في هذا الملف وتميزت في مواجهة الممارسات الاحتكارية في بعض القطاعات وبالتالي أضحى من المهم التكامل وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الدول.

‎فيما عبر الدكتور بهجت أبو النصر عن خالص شكره وامتنانه لاستضافته والوفد المرافق له بمقر الجهاز، مؤكدًا حرصه على تواجد مصر بشكل قوي وفعال في منظومة العمل داخل القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية بشكل عام، وإدارة التكامل الاقتصادي العربي وملف المنافسة بشكل خاص لريادتها في هذا المجال على مستوى دول المنطقة العربية.

‎أشار إلى أن الممارسات الاحتكارية قد تشكل عقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير التجارة وكفاءة اقتصاديات الدول العربية، ولهذا تسعى إدارة التكامل الاقتصادي للتنسيق والعمل على التقارب بين النظم والتشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما بين الدول العربية، ولهذا جاءت أهمية وضع "القانون الاسترشادي العربي للمنافسة" حيث تم وضع مسودة له ناتجة عن اجتماعات فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية لتسترشد به تلك الدول في وضع أو تعديل قوانين المنافسة لديها.

‎وفي نهاية اللقاء؛ تم الاتفاق على العمل من أجل وضع تصور مبدئي لشكل التعاون وتناول القضايا المرتبطة بالمنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في الدول العربية، وإيجاد إطار قانوني لوضع سياسات ملزمة لكافة أجهزة المنافسة لمواجهة أية ممارسات احتكارية خاصةً العابرة للحدود.
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