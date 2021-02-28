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رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع تشيلسي في الشوط الأول

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.


سدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 14، لكن إدوارود ميندي تصدى للكرة ببراعة.


وفي الدقيقة 21، هيئت الكرة لـ كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة، لكنها مرت بجاور مرمى دي خيا.


واخترق هودسون أودوي دفاعات مانشستر من الجهة اليمنى ليرسل كرة عرضية على رأس أولفييه جيرو لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة .36


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 43 نقطة.
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