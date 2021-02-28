ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في غياب حجازي.. هاتريك بريجوفيتش يقود اتحاد جدة لاكتساح القادسية بالدوري السعودي

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
تغلب الاتحاد على القادسية، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد فى الدوري السعودي.


وأقيمت المباراة على ملعب محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.


وغاب أحمد حجازي لأول مرة عن تشكيلة العميد في مباراة رسمية أمام القادسية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.


وافتتح كاروليس أندريا التسجيل لصالح القادسية عند الدقيقة 31، وتمكن ألكسندر بريجوفيتش من إدراك التعادل للاتحاد عند الدقيقة 43.


وفي الشوط الثاني أحرز زياد الصحيفي الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 65.


وعاد بريجوفيتش للتسجيل مجددا وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69.


وقبل النهاية بخمس دقائق وقع بريجوفيتش على الهاتريك وأضاف رابع أهداف الاتحاد في المباراة.


واختتم روميرو بالهدف الخامس لاتحاد جدة في الدقيقة 86 من زمن المواجهة.


وبهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى السعودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهلال يتقدم على القادسية بهدفين في الدوري السعودي

الهلال يفوز على القادسية بثلاثية ويتربع على قمة الدوري السعودي

بمشاركة أحمد حجازي.. الرائد يفرض التعادل على اتحاد جدة في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الباطن

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الباطن 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

بمشاركة حجازي .. اتحاد جدة يفوز على ضمك 1-0 في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: 95% من عقارات مصر غير مسجلة.. وأدعو جميع المواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم

حمادة صدقي يعتذر للإنتاج الحربي ويرحل إلى الهلال السوداني

شاهد كيف تغيرت حياة أم مدمنة بعد تعافيها .. قصة مثيرة

عوض تاج الدين يزف بشرى للمصريين حول لقاح كورونا.. فيديو

بيراميدز يعلن إنشاء فريق جديد لكرة القدم

الحكومة تقترح تأجيل نفاذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها