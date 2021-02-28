في غياب حجازي.. هاتريك بريجوفيتش يقود اتحاد جدة لاكتساح القادسية بالدوري السعودي

تغلب الاتحاد على القادسية، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد فى الدوري السعودي.









وأقيمت المباراة على ملعب محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.











وغاب أحمد حجازي لأول مرة عن تشكيلة العميد في مباراة رسمية أمام القادسية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.











وافتتح كاروليس أندريا التسجيل لصالح القادسية عند الدقيقة 31، وتمكن ألكسندر بريجوفيتش من إدراك التعادل للاتحاد عند الدقيقة 43.











وفي الشوط الثاني أحرز زياد الصحيفي الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 65.











وعاد بريجوفيتش للتسجيل مجددا وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69.











وقبل النهاية بخمس دقائق وقع بريجوفيتش على الهاتريك وأضاف رابع أهداف الاتحاد في المباراة.











واختتم روميرو بالهدف الخامس لاتحاد جدة في الدقيقة 86 من زمن المواجهة.











وبهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى السعودي.