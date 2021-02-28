قصة تأسيس شركة شيري الصينية وكيف استعانت بخبرة ميتسوبيشي

تأسست شركة شيري للسيارات في 18 مارس عام 1997 ، في مقاطعة انهوي بجمهورية الصين الشعبية ، وهي تعمل في مجال صناعة السيارات
الشركة تمتلكها الحكومة الصينية، وهي قابلة للخصخصة الآن، وفي البداية كان هدف الشركة هو دعم الأقتصاد في الصين ولكنها لم تجد دعما، وفي عام 1995 أشترت اول مصنع لها يستخدم آلات وتكنولوجيا المحركات في أوروبا من شركة فورد الامريكية مقابل 25 مليون دولار.
وبدأت الشركة إنتاج السيارت في عام 1999، وكانت في بداية الامر لاتمتلك موردين لقطع غيار السيارات مما جعلها لاتمتلك رخصة لبيع السيارات خارج الصين، وفي عام 2001 اشترت شركة شنجهاي لصناعة السيارات 20% من أسهم الشركة لتتولي مبيعات التجزئة لقطع غيار شيري، وبالتالي حصلت شيري على رخصة التصدير من الحكومة الصينية و كانت سوريا أول البلدان التي صدرت شيري إليها سياراتها.
وفي عام 2003 أسست شيري منظومة للبحث ، والتطوير ، وبدات العمل مع الشركات الأجنبية الاستشارية لتطوير وتحسين التكنولوجيا والجودة ، وتعاقدت شيري مع مهندس ياباني من ميتسوبيشي باتفاقية خاصة بين الشركتين وجعلته رئيسا لقسم الإنتاج.
بعد ذلك أصبحت شيري تستخدم أنظمة حديثة ومتطورة في طلاء السيارات إضافةً إلى الأنطمة المتقدمة من الإلكترونيات واستخدام محركات شركة ميتسوبيشي إما عن طريق استلامها جاهزة من مصنعها أو عن طريق تجميع قطعها في مصانع شيري.
الشركة تمتلكها الحكومة الصينية، وهي قابلة للخصخصة الآن، وفي البداية كان هدف الشركة هو دعم الأقتصاد في الصين ولكنها لم تجد دعما، وفي عام 1995 أشترت اول مصنع لها يستخدم آلات وتكنولوجيا المحركات في أوروبا من شركة فورد الامريكية مقابل 25 مليون دولار.
وبدأت الشركة إنتاج السيارت في عام 1999، وكانت في بداية الامر لاتمتلك موردين لقطع غيار السيارات مما جعلها لاتمتلك رخصة لبيع السيارات خارج الصين، وفي عام 2001 اشترت شركة شنجهاي لصناعة السيارات 20% من أسهم الشركة لتتولي مبيعات التجزئة لقطع غيار شيري، وبالتالي حصلت شيري على رخصة التصدير من الحكومة الصينية و كانت سوريا أول البلدان التي صدرت شيري إليها سياراتها.
وفي عام 2003 أسست شيري منظومة للبحث ، والتطوير ، وبدات العمل مع الشركات الأجنبية الاستشارية لتطوير وتحسين التكنولوجيا والجودة ، وتعاقدت شيري مع مهندس ياباني من ميتسوبيشي باتفاقية خاصة بين الشركتين وجعلته رئيسا لقسم الإنتاج.
بعد ذلك أصبحت شيري تستخدم أنظمة حديثة ومتطورة في طلاء السيارات إضافةً إلى الأنطمة المتقدمة من الإلكترونيات واستخدام محركات شركة ميتسوبيشي إما عن طريق استلامها جاهزة من مصنعها أو عن طريق تجميع قطعها في مصانع شيري.