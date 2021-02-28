مواصفات وأسعار شيري تيجو 8 في مصر.. صور

أسعار فئات شيري تيجو



الفئة الأولى 365 ألف جنيه.



الفئة الثانية 395 ألف جنيه.











































كشف الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر عن الموديل الجديد من شيري تيجو 8 موديل 2021، وتتوفر السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، يعطي قوة 145 حصان، بالإضافة إلى 210 نيوتن متر من عزم الدوران ، كما يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .تتمتع السيارة بطول 4.7 متر ، وعرض 1.8 لتر مع ارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات تزيد عن 2.7متر وارتفاع عن الأرض ولكن بواقع 20 سم .بالنسبة لوسائل الأمان، زودت السيارة بالعديد من وسائل الامان ، وهي 4 إيرباج بالإضافة إلى الفرامل القوية EBD، بالإضافة إلى مساعد فرامل ووسائل أمان تشمل تقنيات مساعدة، وصعود الطرق المنحدرة مع وجود نظام مراقبة الضغط في إطارات السيارة ، وكاميرا 360 درجة ، ونظام ،وحساسات الركن في الجزء الخلفي من السيارة وايموبيليزر.شيري هي شركة صينية تأسست عام 1997 وأشترت أول مصنع لها يستخدم آلات وتكنولوجيا المحركات في أوروبا من شركة فورد الامريكية مقايل 25 مليون دولار ، ومنذ أن طرحت شركة شيري سيارتها في السوق المصرية شهدت إقبال كبيرة خاصة على سيارات الأجرة