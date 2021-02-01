بعد آخر زيادة.. تعرف على مواصفات وأسعار شيري تيجو 3 موديل 2021 | صور

شهد مطلع شهر فبراير الجاري زيادة لبعض إصدارات العلامة التجارية الصينية شيري ، ومن بين النماذج التي ارتفع سعرها، يأتي طراز شيري تيجو 3 موديل 2021، والذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.





تعتمد شيري تيجو 3 على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.





ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل الى 100 كم، كما تأتي بقياسات هيكلية تقدر بـ 4.4 متر للطول، ونسبة عرض بلغت 1.7 متر، و بإرتفاع 1.6 متر، وقدرت المساحة التخزينية للسيارة نحو 550 لتر.





تمتعت شيري تيجو 3 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.





تحتوي السيارة داخليًا على حزمة من التجهيزات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة مدعوم بأنظمة التحكم والرفاهية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وفتحة سقف كهربائية.



