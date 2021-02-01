بعد أخر زيادة.. مواصفات وسعر شيري تيجو 7 في السوق المصري.. صور

شهدت بعض موديلات السيارات خلال شهر يناير زيادة في الأسعار وكانت من ضمنها سيارة شيري تيجو 7 الجديدة موديلات 2021 في السوق المحلي المصري والتي زاد سعرها مؤخرا 1000 جنيه بداية من فبراير المقبل والمرتقب خلال ساعات.
أما الابعاد الخارجية للسيارة فهي تأتي كالتالي الطول 4505 مم ، والعرض 1837 مم ،والارتفاع 1670 وسعة الشنطة الخلفية 414 لتر
السيارة بها جنوط رياضية 18 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED بالإضافة إلى خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع المصابيح، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.
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أما الابعاد الخارجية للسيارة فهي تأتي كالتالي الطول 4505 مم ، والعرض 1837 مم ،والارتفاع 1670 وسعة الشنطة الخلفية 414 لتر
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السيارة بها جنوط رياضية 18 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED بالإضافة إلى خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع المصابيح، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.
وجاءت أسعار شيري تيجو كالتالي
أول فئة بيزلاين بسعر 278 ألف جنيه بدلًا من 277 ألف جنيه
ثاني فئة هاي لاين بسعر 302 ألف جنيه بدلًا من 301 ألف جنيه.