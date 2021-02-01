ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد أخر زيادة.. مواصفات وسعر شيري تيجو 7 في السوق المصري.. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:01 ص
شيري تيجو 7
شيري تيجو 7
Advertisements
أماني نوار
شهدت بعض موديلات السيارات خلال شهر يناير زيادة في الأسعار وكانت من ضمنها سيارة شيري تيجو 7 الجديدة موديلات 2021 في السوق المحلي المصري والتي زاد سعرها مؤخرا 1000 جنيه بداية من فبراير المقبل والمرتقب خلال ساعات.
اقرأ أيضا
تنتمي هذه السيارة إلى فئة سيارات الكروس اوفر الرياضية ، وزودت السيارة بمحرك تيربو رباعي الإسطوانات بسعة 1500 سي سي ، وهي قادرة على إنتاج قوة 145 حصان ، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران ، ويبلغ 210 نيوتن/ متر ، وهي مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر .

أما الابعاد الخارجية للسيارة فهي تأتي كالتالي الطول 4505 مم ، والعرض 1837 مم ،والارتفاع 1670 وسعة الشنطة الخلفية 414 لتر
اقرأ أيضا
بالنسبة لمواصفات الامان والسلامة فتأتي السيارة بوسائد هوائية الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، مع برنامج تدعيم الفرامل BAS ، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP ،ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC .


السيارة بها جنوط رياضية 18 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED بالإضافة إلى خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع المصابيح، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.

وجاءت أسعار شيري تيجو كالتالي

أول فئة بيزلاين بسعر 278 ألف جنيه بدلًا من 277 ألف جنيه

ثاني فئة هاي لاين بسعر 302 ألف جنيه بدلًا من 301 ألف جنيه.




شيري تقدم تيجو 7 المجمعة محلياً بسعر يبدأ من ٢٧٠ ألف جنيه - | Shift


أسعار ومواصفات سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 (صور) - جريدة المال



أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 7 (صور) - جريدة المال


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 موديل 2021.. صور

أسعار ومواصفات ثنائي عائلة شيري تيجو 3 و7 موديلات 2021.. صور

مقارنة بين جيلي EMGRAND X7 وشيري TIGGO 7 موديلات 2020/2021.. صور

تعرف على سعر شيري تيجو 7 بعد الزيادة.. صور

تبدأ من 399 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021 | صور

بعد آخر زيادة.. أسعار شيري تيجو 7 الجديدة فى مصر

ترشيحاتنا

هتوحشني يا صاحبي.. يوسف أوباما يودع أوناجم.. شاهد

مريم أوزرلي تخطف أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها مع ابنتها الرضيعة.. شاهد

هل يرى الميت جنازته ومن يتبع نعشه إلى القبر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

طريقة مجربة تساعدك على الخشوع في الصلاة

بصورة له مع غادة عادل.. حسن شاكوش: أحلي مفاجأة مع حبيبة قلبي

"عاش متغرب ليكوّن نفسه".. مأساة شاب تشوه وجهه قبل فرحه على يد مجهولين بالشرقية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو