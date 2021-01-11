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سيارات

بعد آخر زيادة.. أسعار شيري تيجو 7 الجديدة فى مصر

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شيرى فى مصر عن زيادة جديدة فى اسعار طراز تيجو 7 موديل 2021 فئة السيدان ، وهى الزيادة الثانية خلال ايام منذ بداية العام الحالى .

واوضح الوكيل المحلى لشركة شيرى ان الزيادة التى حلت على طراز تيجو  7تقدر بـ 2000 جنيه ، وهى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وتستمد تيجو  7قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان ، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك .

ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة شيرى تيجو 7 من الوقود نحو 6.3 لتر، عد قطع مسافات تصل إلى 10 كم ، وتاتى الأبعاد الخارجية لها كالتالى الطول  4505 مم و العرض 1837 مم و الارتفاع 1670 مم و سعة الشنطة الخلفية 414 لتر .

اما عن مواصفات وسائل الامان والسلامة فتاتى بالوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC .

ودعمت السيارة  بجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED بالإضافة إلى خاصية التحكم فى مستوى ارتفاع المصابيح، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء، ومرايات جانبية كهربائية.

اما عن اسعار شيرى تيجو 7 الجديدة فى مصر فتاتى كالتالى :

- Base Line - A/T فكانت بسعر 278 الف جنيه وبعد الزيادة اصبحت 280 الف جنيه .

- High Line - A/T فكانت بسعر 302 الف جنيه وبعد الزيادة اصبحت 304 الف جنيه .

بعد آخر زيادة.. أسعار شيري تيجو 7 الجديدة فى مصر
بعد آخر زيادة.. أسعار شيري تيجو 7 الجديدة فى مصر
بعد آخر زيادة.. أسعار شيري تيجو 7 الجديدة فى مصر
بعد آخر زيادة.. أسعار شيري تيجو 7 الجديدة فى مصر
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