مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 موديل 2021.. صور

نجحت شركة المحركات الصينية شيري أن تحدث حالة رواج كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، ولعل من أبرز هذه الإصدارات هي السيارة الصينية شيري "تيجو 7" 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.





زودت السيارة شيري تيجو 7 بمحرك تيربو مكون من 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 145 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





تتمتع تيجو 7 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الالكتروني، ونظامي صعود الشواهق وخوض المنحدرات DBC و HAC.





حصلت شيري تيجو 7 على تصميم هندسي مميز و ضمت معها شبكات أمامية مدببة بعض الشئ، تتسم بالمفهوم العريض الذي يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ويتوسط غطاء المحرك مصابيح امامية انسيابية تعمل بتقنية LED بالاضافة الى مصابيح ضباب دائرية مرتكزة على قاعدة سوداء، واقواس نصف دائرية أعلى عجلات السيارة والتي يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة بجنوط معدنية بتصميم هندسي رائع يتكون من 10 أضلاع.





أما عن التصميم الخلفي فحصل على سبويلر رياضي وصادم مزدوج يجمع بين اللونين الأحمر و الأسود و يضم معه مصابيح عاكسة و مستشعرات ركن متصلة بكامير خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





جاءت السيارة داخلياُ بالعديد من ـنظمة الرفاهية، فحصلت مقصورة القيادة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 9 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوت بالاضافة الى بلوتوث ومدخل USB، ومقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم.





وحصلت الفئة الأعلى تجهيزًا على فتحة سقف كهربائية، و زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة" ، مع بضعة لمسات من الجلد تخص الفرش الداخلي للسيارة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 277.000 جنيه.