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سيارات

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:31 م
مقارنة بين شيري تيجو
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبري7.. سعر و مواصفات
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صبري طلبه
تشهدها العائلة الصينية شيري زيادة جديدة فى أسعارها، بين اصدارين من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV موديل 2021 وهما، CHERY TIGGO 3 والتي ارتفع سعرها بنسبة 1000 جنيه، بينما ارتفعت القيمة السعرية لـ CHERY TIGGO 7 بمبلغ 2000 جنيه.

1- السيارة CHERY TIGGO 3   

زودت CHERY TIGGO 3  موديل 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 126 حصان  و بعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة CHERY TIGGO 3 موديل 2021 نحو 241.900 ألف جنيه بدلًا من 240.900 ألف جنيه.

2- السيارة CHERY TIGGO 7

تستمد CHERY TIGGO 7 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 145 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء طراز DCT ذات 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عندما تسير لمسافات تصل إلى 100 كم.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة CHERY TIGGO 7 موديل 2021 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  / BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 280 ألف جنيه بدلًا من 278 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 304 ألف جنيه بدلًا من 302 ألف جنيه.
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور
مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور
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