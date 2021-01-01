تعرف على سعر شيري تيجو 7 بعد الزيادة.. صور

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كما زودت هذه الفئة ببعض الكماليات الإضافة مثل سقف بانوراما ، وخاصبة طي المرايات الجانبية كهربائيا ،وحساسات ركن ، وغيرها مثل فرش الجلد .

وجاءت اسعار السيارة على النحو التالي :



الفئة الأولى "BASE LINE" فزادت إلى 278 ألف جنيه، بدلًا من 277.



وارتفعت الفئة الثانية "HIGH LINE" إلى 302 ألف جنيه، مقارنة بـ301.

































