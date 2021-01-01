تعرف على سعر شيري تيجو 7 بعد الزيادة.. صور

كشف وكيل علامة شيري عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2021 ، وذلك بقيمة 1000 جنيه ، على كل الفئات المطروحة في السوق .
السيارة تقدم في السوق المصري بفئتين، الفئة الاولى بها العديد من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة ، مثل الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS ، مع برنامج تدعيم الفرامل BAS ، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP ، واحتوت السيارة على نظام مراقبة ضغط الإطارات ، ومثبت سرعة ، وفرامل يد كهربائية ، كما دعمت السيارة بجنوط رياضية 18 بوصة ، ومصابيح ضباب امامية مع إضاءة نهارية LED ، وخاصية التحكم في مستوى ارتفاع المصابيح ، وسبويلر خلفي ، ومكيف هواء ، ومرايات جانبية .
أما الفئة الثانية فجاءت بنفس المواصفات القياسية والامان ، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.
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السيارة تقدم في السوق المصري بفئتين، الفئة الاولى بها العديد من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة ، مثل الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS ، مع برنامج تدعيم الفرامل BAS ، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP ، واحتوت السيارة على نظام مراقبة ضغط الإطارات ، ومثبت سرعة ، وفرامل يد كهربائية ، كما دعمت السيارة بجنوط رياضية 18 بوصة ، ومصابيح ضباب امامية مع إضاءة نهارية LED ، وخاصية التحكم في مستوى ارتفاع المصابيح ، وسبويلر خلفي ، ومكيف هواء ، ومرايات جانبية .
أما الفئة الثانية فجاءت بنفس المواصفات القياسية والامان ، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.
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كما زودت هذه الفئة ببعض الكماليات الإضافة مثل سقف بانوراما ، وخاصبة طي المرايات الجانبية كهربائيا ،وحساسات ركن ، وغيرها مثل فرش الجلد .
وجاءت اسعار السيارة على النحو التالي :
الفئة الأولى "BASE LINE" فزادت إلى 278 ألف جنيه، بدلًا من 277.
وارتفعت الفئة الثانية "HIGH LINE" إلى 302 ألف جنيه، مقارنة بـ301.
وجاءت اسعار السيارة على النحو التالي :
الفئة الأولى "BASE LINE" فزادت إلى 278 ألف جنيه، بدلًا من 277.
وارتفعت الفئة الثانية "HIGH LINE" إلى 302 ألف جنيه، مقارنة بـ301.