ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر شيري تيجو 7 بعد الزيادة.. صور

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:15 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشف وكيل علامة شيري عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2021 ، وذلك بقيمة 1000 جنيه ، على كل الفئات المطروحة في السوق .

اقرأ أيضا
وتنتمي هذه السيارة لفئة سيارات SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات وتحتوي على محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، كما ينتج قوة 145 حصان ، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن / متر ، ومتصل بناقل سداسي السرعات ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم .

السيارة تقدم في السوق المصري بفئتين، الفئة الاولى بها العديد من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة ، مثل الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS ، مع برنامج تدعيم الفرامل BAS ، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP ، واحتوت السيارة على نظام مراقبة ضغط الإطارات ، ومثبت سرعة ، وفرامل يد كهربائية ، كما دعمت السيارة بجنوط رياضية 18 بوصة ، ومصابيح ضباب امامية مع إضاءة نهارية LED ، وخاصية التحكم في مستوى ارتفاع المصابيح ، وسبويلر خلفي ، ومكيف هواء ، ومرايات جانبية .

أما الفئة الثانية فجاءت بنفس المواصفات القياسية والامان ، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.
 اقرأ أيضا
كما زودت هذه الفئة ببعض الكماليات الإضافة مثل سقف بانوراما ، وخاصبة طي المرايات الجانبية كهربائيا ،وحساسات ركن ، وغيرها مثل فرش الجلد .
وجاءت اسعار السيارة على النحو التالي :

الفئة الأولى "BASE LINE" فزادت إلى 278 ألف جنيه، بدلًا من 277.

وارتفعت الفئة الثانية "HIGH LINE" إلى 302 ألف جنيه، مقارنة بـ301.



غبور» تكشف عن أسعار سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2021 (صور) - جريدة المال



صدى البلد: تعرف على شيري تيجو chery tiggo 7 الجديدة موديل 2021 .. صور


الجديد شديد شيري تيجو 7 موديل 2021 بالأسعار والتفاصيل - عرب 5
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسعر 369 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات شيفروليه ماليبو في السوق المصري | صور

أسعار ومواصفات سيات اتيكا في السوق المصرية.. صور

مواصفات واسعار سيارة سيات اتيكا في مصر .. صور

سعر ومواصفات بيجو 3008 في السوق المصرية ..صور

"جيتور" أقرب من أي وقت مضى لعملائها بتجارب قيادة .. صور

مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 موديل 2021.. صور

ترشيحاتنا

إخلاء مطار في نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

البنك الأهلي يقود تحالفًا مصرفيًا لمنح تمويل معبري لشركة الغرابلي للأعمال الهندسية

دون تباعد أو كمامات.. أهالي سوهاج يقيمون حفلات الخطوبة أمام منازلهم.. شاهد

أطباء بريطانيا يعصون أوامر الحكومة بشأن تأجيل منح الجرعة الثانية للمرضى وكبار السن

الصين تكشف تأثير سلالات كورونا الجديدة على لقاحها

السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي ومحاور محمد العصار وروض الفرج والضبعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاح جديد ينجح بنسبة 94.1% ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

اكتشف بعد عدة أيام.. متهور يغير اسمه رسميا إلى اسم مغنية شهيرة تحت تأثير الكحول

بسبب طلب صداقة.. موظف يهدد مديره السابق بالقتل ويقتحم منزله.. تفاصيل