AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

زيادة 2000 جنيه في سعر شيري تيجو 7 موديل 2021

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:06 م
شير تيجو 7
شير تيجو 7
Advertisements
أماني نوار
استطاعت سيارة شيري تيجو 7 أن تحقق نجاحا كبيرا منذ طرحها في السوق  المصرية  لأول مرة في 2019 ، كما تمكنت السيارة من المنافسة بشراسة مع منافسيها في نفس الفئة السعرية من طرازات السيارات suv ، وذلك لان شيري تيجو 7 من أكثر السيارات العملية للمواطن المصري ، على مستوى استهلاك الوقود الذي يصل متوسطة 6.3 لتر /100 كم .

تتميز السيارة بمواصفات قياسية ، ووسائل الأمن والسلامة ، ومنها الوسائد ،ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs، وبرامج تدعيم ، ونظام التحكم أثناء النزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC.

وتتمتع السيارة بمصابيح ضباب أمامية ، و النظام الذكي لركن السيارة ، كما أن نظام زر تشغيل ، إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية ، مثبت سرعة. 

أما بالنسبة مكيف هواء ، فأضيفت هذه الكماليات فئة هاي لاين فتحة سقف كهربائية، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، و حساسات ركن أمامية، وفرش جلد.


وتأتي تيجو 7 على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من ٦ نقلات، بقوة ١٤٥ حصان، وعزم أقصى ٢١٠ نيوتن متر.


وأعلن وكيل شيري  جي بي غبور أوتو عن زيادة 2000 في سعر سيارة شيري تيجو أصبح سعرها يبدأ من 275 ألف جنيه بدلًا من 273 ألف جنيه، وأخرى يصل إلى 299 ألف جنيه مقارنة بـ 297 ألف جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور

بعد حادث الساحل الشمالي.. تعرف على سعر ونوع سيارة حمو بيكا

تعرف على مواصفات إم جي mg zs في مصر.. صور

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020.. صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش اليوم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 4 -9- 2020

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

الناتو يعلن فشل التوصل لاتفاق بين اليونان وتركيا بشأن التصعيد في المتوسط

بعد قراره بالابتعاد عن السوشيال ميديا .. الجمهور يبحث عن شريف منير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث جديد.. فيروس كورونا المتحور أكثر عدوى

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

ستعاني لسنوات قادمة.. أستاذ اقتصاد يوضح مصير دول أفريقيا بعد جائحة كورونا.. صور