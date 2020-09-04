زيادة 2000 جنيه في سعر شيري تيجو 7 موديل 2021

استطاعت سيارة شيري تيجو 7 أن تحقق نجاحا كبيرا منذ طرحها في السوق المصرية لأول مرة في 2019 ، كما تمكنت السيارة من المنافسة بشراسة مع منافسيها في نفس الفئة السعرية من طرازات السيارات suv ، وذلك لان شيري تيجو 7 من أكثر السيارات العملية للمواطن المصري ، على مستوى استهلاك الوقود الذي يصل متوسطة 6.3 لتر /100 كم .





تتميز السيارة بمواصفات قياسية ، ووسائل الأمن والسلامة ، ومنها الوسائد ،ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs، وبرامج تدعيم ، ونظام التحكم أثناء النزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC.





وتتمتع السيارة بمصابيح ضباب أمامية ، و النظام الذكي لركن السيارة ، كما أن نظام زر تشغيل ، إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية ، مثبت سرعة.





أما بالنسبة مكيف هواء ، فأضيفت هذه الكماليات فئة هاي لاين فتحة سقف كهربائية، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، و حساسات ركن أمامية، وفرش جلد.









وتأتي تيجو 7 على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من ٦ نقلات، بقوة ١٤٥ حصان، وعزم أقصى ٢١٠ نيوتن متر.









وأعلن وكيل شيري جي بي غبور أوتو عن زيادة 2000 في سعر سيارة شيري تيجو أصبح سعرها يبدأ من 275 ألف جنيه بدلًا من 273 ألف جنيه، وأخرى يصل إلى 299 ألف جنيه مقارنة بـ 297 ألف جنيه.



