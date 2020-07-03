تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور

شيري تيجو 3 chery tiggo في السوق ووصل قيمة التخفيض حتي 3000 جنيه في أسعار

أعلن تجار ووكلاء سيارات شيري في مصر تخفيض اسعار موديلات في السوق ووصل قيمة التخفيض حتي 3000 جنيه في أسعار تيجو 3 التي تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يوفر للسيارة قوة تصل إلي 126 حصانا بالإضافة إلي عزم دوران 160 نيوتن متر .





مواصفات شيري تيجو 3 chery tiggo

تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بنظام الجر الامامي مع ناقل حركة أوتوماتيك وتتميز تيجو 3 بالعديد من المواصفات التي تشمل وسائل أمان منها مستشعرات خاصة بالركن ونظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة .





السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo تأتي بأيرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وكاميرا في الخلف . كما يتوفر لها عجلات 17 بوصة وتأتي في الداخل مزودة بشاشة 8 بوصة وفتحة سقف كهرباء وبلوتووث وتعديل كرسي السائق والراكب الأمامي.







سعر شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر



تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بسعر 236.000 جنيه بدلا من 239.000 جنية .

