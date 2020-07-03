AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:03 م
شيري تيجو 3 chery
شيري تيجو 3 chery tiggo
Advertisements
اشرف عطية
أعلن تجار ووكلاء سيارات شيري في مصر تخفيض اسعار موديلات شيري تيجو 3 chery tiggo في السوق ووصل قيمة التخفيض حتي 3000 جنيه في أسعار تيجو 3 التي تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يوفر للسيارة قوة تصل إلي 126 حصانا بالإضافة إلي عزم دوران 160 نيوتن متر .

مواصفات شيري تيجو 3 chery tiggo
تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بنظام الجر الامامي مع ناقل حركة أوتوماتيك وتتميز تيجو 3  بالعديد من المواصفات التي تشمل وسائل أمان منها مستشعرات خاصة بالركن ونظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة .

السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo تأتي بأيرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وكاميرا في الخلف . كما يتوفر لها عجلات 17 بوصة وتأتي في الداخل مزودة بشاشة 8 بوصة وفتحة سقف كهرباء وبلوتووث وتعديل كرسي السائق والراكب الأمامي.

سعر شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر
تأتي السيارة  شيري تيجو 3 chery tiggo بسعر 236.000 جنيه بدلا من 239.000 جنية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور

تخفيض أسعار شيري أريزو chery arrizo 5 في مصر ..صور

ترشيحاتنا

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

بريطانيا تستأنف سفر السياحة دون إجراءات الحجر الصحي

تقام فيه صلاة الجمعة.. معلومات لا تعرفها عن مسجد السلطان حسن

رغم عفو أسرته .. تركيا تتاجر بـ دماء خاشقجي من جديد

فيديو جراف.. الأهلي يبدأ التفاوض لضم صفقة بديل سيرينو

بـ لوك جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

افتتاح أول فندق من الذهب الخالص في العالم وهذا ثمن الليلة الواحدة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور

تمنع الحصوات .. 3 مشروبات رخيصة لـ تنظيف الكلى

تهدد بأزمة في الغذاء.. موجة جديدة من الجراد الصحراوي تغزو شرق أفريقيا