تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور

أعلن تجار ووكلاء سيارات شيري في مصر تخفيض اسعار موديلات شيري تيجو 3 chery tiggo في السوق ووصل قيمة التخفيض حتي 3000 جنيه في أسعار تيجو 3 التي تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يوفر للسيارة قوة تصل إلي 126 حصانا بالإضافة إلي عزم دوران 160 نيوتن متر .
مواصفات شيري تيجو 3 chery tiggo
تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بنظام الجر الامامي مع ناقل حركة أوتوماتيك وتتميز تيجو 3 بالعديد من المواصفات التي تشمل وسائل أمان منها مستشعرات خاصة بالركن ونظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة .
السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo تأتي بأيرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وكاميرا في الخلف . كما يتوفر لها عجلات 17 بوصة وتأتي في الداخل مزودة بشاشة 8 بوصة وفتحة سقف كهرباء وبلوتووث وتعديل كرسي السائق والراكب الأمامي.
سعر شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر
تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بسعر 236.000 جنيه بدلا من 239.000 جنية .