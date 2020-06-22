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سيارات

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:01 ص
شيري تيجو 8 2020
شيري تيجو 8 2020
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اشرف عطية

قامت شركة شيري الصينية بطرح الاصدار الجديد من سيارتها الكروس اوفر الجديدة شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8  وهي مصنفة كروس أوفر متوسطة الحجم مع مقصورة داخلية كبيرة بسبعة مقاعد لتصبح سيارة عائلية من الطراز الاول .

مواصفات شيري تيجو 8 2020

شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 متوفر بمقصورة كبيرة من
الداخل و تأتي بالعديد من التجهيزات مثل التحكم الكهربائي في كرسي السائق 
والمقاعد الأمامية مزودة بسخانات اما تصميم المقعد من النوع H ليقوم بتخفيض
الجهد أثناء القيادة و مزودة بفتحة سقف بانوراما مضادة للحرارة و شنطة السيارة تفتح اوتوماتيكيا بالكهرباء.

 مميزات شيري تيجو 8 2020

شيري تيجو 8 Chery Tiggo8 تتميز بلوحة
عدادات LCD كبيرة قياس 7 انش بدقة عالية تعمل على اللمس لوظائف الوسائط المتعددة
والاتصالات وتحذير القيادة ومعلومات القيادة. أما شاشة نظام المعلومات
والترفيه فهي بقياس10.25 بوصة UHD مع دقة عالية تصل إلى 1920 × 720 بيكسل و
تاتش حراري يدعم سرعة الاستجابة للأوامر.

محرك شيري تيجو 8 2020

شيري تيجو 8 2020 متاحة
بمحركين الأول سعة 1500 سي سي تيربو  بقوة 147 حصان (108 كيلووات) و210
نيوتن متر من عزم الدوران بين 1750 و4500 دورة في الدقيقة، والمحرك الثاني 2000 سي سي تيربو بقوة 170 حصان (125 كيلووات) و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

الامان في شيري تيجو 8 2020

شيري تيجو 8 2020 متاحة بالعديد من انظمة الامان فهي
متاحة في السيارة بشكل ملحوظ حيث تم تحسين مقاومة الصدمات بشكل فعال في
حالة الاصطدام الأمامي والاصطدام الجانبي لحماية السلامة الشخصية للركاب.
وتأتي السيارة مزودة بعدد 6 وسائد هوائية.

كماليات شيري تيجو 8 2020

جائت السيارة شيري تيجو 8 2020 بجنوط رياضية قياس 18 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية مع إضاءة led، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي و نظام ذكي لركن السيارة، و زر تشغيل و إيقاف المحرك و فتحة سقف كهربائية بانوراما ومثبت سرعة. نظام منع إدارة المحرك، وفرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية وشاشة وسائط متعددة تاتش لربطها بالهاتف قياس 9 انش .

سعر شيري تيجو 8 2020 في مصر

تباع السيارة شيري تيجو 8 2020 في مصر بسعر 425,000 جنيه مصري .

اسعار شيري تيجو 8 2020 في السعودية

تباع السيارة شيري تيجو 8 2020 في السعودية بسعر 77,777 ريال سعودي .

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور
سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور
سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور
سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور
سعر ومواصفات شيري تيجو 8 2020 Chery Tiggo8 في مصر والسعودية.. صور
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