ارتفاع اسعار شيري تيجو chery tiggo 3 مع دخول 2020

شيري تيجو 3

شيري تيجو 2020





chery tiggo 3

chery tiggo 3





شيري تيجو 2020

شيري تيجو

اعلن وكيل شيري في مصر ان هناك ارتفاعا في أسعار موديلاتموديلات 2020 وأن تطبيق الزيادة الجديدة في سعر السيارة يبدأ مع العام الجديد خلال ساعات حيث أن الزيادة الجديدة تبدا من 1000 الي 2000 جنيه وهي زيادة محدودة في السعر حيث ارتفع سعر السيارة من 234 ألف جنيه الي 235 ألف جنيه.وقدمت السيارةفي مصر كموديل 2020 بسعر 232 ألف جنيه في فئة وحيدة قبل ارتفاع سعر السيارةالتي تأتي بمحرك DVVT سعة 1600 سي سي بقوة 126 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك سي في تي كما تعمل السيارة بتعليق خلفي مستقبل ثنائي الوصلات وتعليق خلفي ماكفرسون مستقل مع نظام توجيه HPS وعجلات ألومنيوم 17 بوصة.ويبلغ طول4.41 متر وعرضها 1.76 متر وارتفاعها 1.65 متر وقاعدة العجلات 1.5 1 متر وترتفع السيارة عن الارض 190 مم مع امكانية تخزين 550 لتر في الحقيبة الخلفية دون طي المقاعد الخلفية. ويتوفر للسيارة مكابح أمامية وخلفية قرصية .