ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

أعلن وكيل شركة شيري للسيارات، عن طرح شيري تيجو 7 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv وتأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات 1500 سي سي مزود بشاحن توربيني قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات بمتوسط استهلاك للوقود 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .









مواصفات شيري تيجو chery tiggo 7



حصلت شيري تيجو chery tiggo 7 على العديد من الكماليات والمواصفات القياسية بينها الوسائد الهوائية لحماية السائق والركاب ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى لقوة الفرامل ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC مما يجعلها من اثبت السيارات في فئتها.

تأتي شيري تيجو chery tiggo 7 بجنوط سبور قياس 18 انش وفوانيس شبورة أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك start engine وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

وتتوافر فئة ثانية للسيارة شيري تيجو chery tiggo 7 تشمل الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم اثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC وتدعم أيضًا فوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة بالأضافة الي كماليات اخري منها فتحة سقف كهربائية وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن مما يضمن افضل مستويات الراحة و الرفاهية للسائق .

جدير بالذكر ان وكيل سيارات شيري في مصر قد اعلن منذ ايام عن سيارة جديدة في طريقها إلى مصر، وأنها تستعد لاستقبالها مما زاد شغف العملاء و قد طرح صور تشويقية غامضة لها مؤكدا أنها ستكون مفاجأة ستبهر العملاء.