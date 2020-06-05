AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:59 ص
شيري تيجو chery tiggo
شيري تيجو chery tiggo 7
Advertisements
احمد عبد القوي - اشرف عطية
أعلن وكيل شركة شيري للسيارات، عن طرح شيري تيجو 7 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv وتأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات 1500 سي سي مزود بشاحن توربيني قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات بمتوسط استهلاك للوقود 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .


مواصفات شيري تيجو chery tiggo 7

حصلت شيري تيجو chery tiggo 7 على العديد من الكماليات والمواصفات القياسية بينها الوسائد الهوائية لحماية السائق والركاب ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى لقوة الفرامل ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC مما يجعلها من اثبت السيارات في فئتها.

تأتي شيري تيجو chery tiggo 7 بجنوط سبور قياس 18 انش وفوانيس شبورة أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك start engine وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

وتتوافر فئة ثانية للسيارة  شيري تيجو chery tiggo 7 تشمل الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم اثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC وتدعم أيضًا فوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة بالأضافة الي كماليات اخري منها فتحة سقف كهربائية وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن مما يضمن افضل مستويات الراحة و الرفاهية للسائق .

جدير بالذكر ان وكيل سيارات شيري في مصر قد اعلن منذ ايام عن سيارة جديدة في طريقها إلى مصر، وأنها تستعد لاستقبالها مما زاد شغف العملاء و قد طرح صور تشويقية غامضة لها مؤكدا أنها ستكون مفاجأة ستبهر العملاء.

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور
ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور
ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور
ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر و مواصفات هيونداي كريتا hyundai creta 2020 .. صور

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

مواصفات وأسعار ام جي 6 mg بعد آخر تخفيض.. صور

وكيل أوبل يقرر رفع أسعار انسجنيا opel insignia في مصر

سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة

صراع مصري سعودي لـ ضم كريم عريبي هداف دوري أبطال أفريقيا .. تفاصيل

رانيا يوسف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب

فيديوجراف.. انتيفا كلمة السر في احتجاجات أمريكا

احذفوه حالا.. تطبيق شهيرعلى هواتف آندرويد يسبب ضررا لمستخدميه

اللجنة العليا للفيروسات: ارتداء الكمامة يمثل خطورة في حالة واحدة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

الصبار والشاي الأخضر الأبرز .. 4 مكونات في منزلك تقضى على تصبغات الجلد