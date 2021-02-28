أهمها مسح زجاج السيارة جيدا.. نصائح مهمة أثناء القيادة ليلا

تمثل القيادة ليلا صعوبة لبعض سائقي السيارات ، حيث تزداد فيها معدل الوفيات المرورية 3 أضعاف عن القيادة في النهار ،ومن اجل المحافظة على سلامتك يقدم موقع صدى البلد أبرز النصائح التي يجب أن تتبعها عند القيادة ليلا .





-إذا قمت بتوقف سيارتك في الليل ، يجب أن تتأكد من أنك ركنتها على جانب الطريق ،مع ضرورة وضع مثلث الامان ،وقم بتشغيل انوار الخطر .





- التاكد من تنظيف الزجاج الامامي للسيارة لأنه يشكل خطرا كبيرا عليها فتراكم الغبار من الداخل والخارج على الزجاج الامامي يحب الرؤية في الليل ، ومن المهم جدا إجراء تنظيف الزجاج.- ضرورة التأكد من إضاءة المصابيح الامامية والخلفية ، والتأكد انها بحالة جيدة ، ولاتتردد أبد في تشغيل أضواء السيارة قبل ساعة من غروب الشمس .- حاول أن لا تنظر أبدا إلى أنوار السيارات الأخرى بل ابذل قصارى جهدك لإلقاء نظرة على اليمين واليسار ، مع التركيز على الخط الأبيض في الشارع.- يجب أن تحافظ على مسافة الامان ، وقلل السرعة ، حتى لاتعرض حياتك وحياة من معك للخطر.- وأشعل أضواء سيارتك كلها لتزيد من فرص رؤيتك. تذكر إن أكثر الأماكن أمانًا بانتظار المساعد هي داخل سيارتك.- ضرور الابتعاد عن القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، لانها ترفع من معدلات الحوادث المرتبطة بالكحول إلى 4 أضعاف ليلا .