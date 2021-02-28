ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أهمها مسح زجاج السيارة جيدا.. نصائح مهمة أثناء القيادة ليلا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:09 م
القيادة ليلا
القيادة ليلا
Advertisements
أماني نوار
تمثل القيادة ليلا صعوبة لبعض سائقي السيارات ، حيث تزداد فيها معدل الوفيات المرورية 3 أضعاف عن القيادة في النهار ،ومن اجل المحافظة على سلامتك يقدم موقع صدى البلد أبرز النصائح التي يجب أن تتبعها عند القيادة ليلا .

- التاكد من تنظيف الزجاج الامامي للسيارة لأنه يشكل خطرا كبيرا عليها فتراكم الغبار من الداخل والخارج على الزجاج الامامي يحب الرؤية في الليل ، ومن المهم جدا إجراء تنظيف الزجاج.


-  ضرورة التأكد من إضاءة المصابيح الامامية والخلفية ، والتأكد انها بحالة جيدة ، ولاتتردد أبد في تشغيل أضواء السيارة قبل ساعة من غروب الشمس .

- حاول أن لا تنظر أبدا إلى أنوار السيارات الأخرى بل ابذل قصارى جهدك لإلقاء نظرة على اليمين واليسار ، مع التركيز على الخط الأبيض في الشارع.


-  يجب أن تحافظ على مسافة الامان ، وقلل السرعة ، حتى لاتعرض حياتك وحياة من معك للخطر.

-إذا قمت بتوقف سيارتك في الليل ، يجب أن تتأكد من أنك ركنتها على جانب الطريق ،مع ضرورة وضع مثلث الامان ،وقم بتشغيل انوار الخطر .

- وأشعل أضواء سيارتك كلها لتزيد من فرص رؤيتك. تذكر إن أكثر الأماكن أمانًا بانتظار المساعد هي داخل سيارتك.

- ضرور الابتعاد عن القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، لانها ترفع من معدلات الحوادث المرتبطة بالكحول إلى 4 أضعاف ليلا .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

11 نصيحة للقيادة في الشبور المائية

للسيدات.. سيارتك هي امتداد لمنزلك.. إليك طريقة تنظيفها

كيف تعتني بمرآة السيارة بطريقة صحيحة

بعد سقوط 14 شجرة .. تحذيرات ونصائح مهمة من الخبراء عند القيادة في الطقس السيئ

احذر من مثبت السرعة أثناء القيادة في الأمطار

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يأمر بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

أنور سلامة ينصح إدارة الأهلي بالبحث عن بديل لـ موسيماني.. تفاصيل

استبعاد أبو جبل.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري

وصول عائلة يوسف شعبان إلى مستشفى العزل لإنهاء تصريح الدفن.. فيديو

أحمد قاسم يكتب: بودي جارد.. هتضحك بالعافية وهات مسكن صداع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو