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رياضة

الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:44 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
حقق الاهلي فوزا صعبا علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد السلام فى الجولة الـ14 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق احمد سمير من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء .

وادرك الاهلي هدف التعادل فى الدقيقة جونيور آجاي فى الدقيقة 32 من رأسية رائعه داخل منطقة الجزاء .

وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 92 عن طريق آجاي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :

1- الزمالك 29 نقطة .
2- الاهلي 24 نقطة .
3- مصر المقاصة 23 نقطة .
4- المصري 22 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة .
6- الجونة 20 نقطة .
7- بيراميدز 19 نقطة .
8- إنبي 19 نقطة .
9- سموحة 18 نقطة .
10- الاتحاد السكندري 18 نقطة .
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