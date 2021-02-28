الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري

حقق الاهلي فوزا صعبا علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد السلام فى الجولة الـ14 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وافتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق احمد سمير من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء .
وادرك الاهلي هدف التعادل فى الدقيقة جونيور آجاي فى الدقيقة 32 من رأسية رائعه داخل منطقة الجزاء .
وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 92 عن طريق آجاي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :
1- الزمالك 29 نقطة .
2- الاهلي 24 نقطة .
3- مصر المقاصة 23 نقطة .
4- المصري 22 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة .
6- الجونة 20 نقطة .
7- بيراميدز 19 نقطة .
8- إنبي 19 نقطة .
9- سموحة 18 نقطة .
10- الاتحاد السكندري 18 نقطة .