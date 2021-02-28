الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري





وافتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق احمد سمير من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء .





وادرك الاهلي هدف التعادل فى الدقيقة جونيور آجاي فى الدقيقة 32 من رأسية رائعه داخل منطقة الجزاء .





وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 92 عن طريق آجاي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .





وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :





1- الزمالك 29 نقطة .

2- الاهلي 24 نقطة .

3- مصر المقاصة 23 نقطة .

4- المصري 22 نقطة .

5- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة .

6- الجونة 20 نقطة .

7- بيراميدز 19 نقطة .

8- إنبي 19 نقطة .

9- سموحة 18 نقطة .

10- الاتحاد السكندري 18 نقطة .

حقق الاهلي فوزا صعبا علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد السلام فى الجولة الـ14 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .