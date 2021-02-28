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رياضة

أوباما وأحمد سمير في صدارة هدافي الدوري المصري

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:51 م
اوباما
اوباما
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حسن العمدة
حقق الاهلي فوزا صعبا علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد السلام فى الجولة الـ14 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق احمد سمير من تسديدة رائعه من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء .

وادرك الاهلي هدف التعادل فى الدقيقة جونيور آجاي فى الدقيقة 32 من رأسية رائعه داخل منطقة الجزاء .

وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 92 عن طريق آجاي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالاتي :

1- يوسف اوباما " الزمالك " 7 أهداف .
2- احمد سمير " طلائع الجيش "  7 أهداف .
3- عمر كمال "المصري" 6 أهداف .
4- شيمليس بيكيلى " مصر المقاصة " 6 اهداف .
5- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا " 6 أهداف .
6- حسام حسن " سموحة " 6 اهداف .
7- رمضان صبحي " بيراميدز " 5 اهداف .
8- جون أوكويي إيبوكا " إنبي " 5 اهداف . 
9- شريف عادل محمد " سيراميكا كليوباترا " 5 اهداف . 
10- رزاق سيسي " الاتحاد " 5 أهداف .


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