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حوادث

ضبط 21 الف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالبحيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:00 ص
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 21150 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، "38 لفة رباط كمامة تحت التجهيز – 1 رول أقمشة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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