ضبط 21 الف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 21150 قطعة "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، "38 لفة رباط كمامة تحت التجهيز – 1 رول أقمشة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.



